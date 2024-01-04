中國樓市 | 機構料核心城市房價走穩 低線城市房價續承壓

就2024年中國樓市走勢，中信證券發布研報稱，預計按揭貸款利率走低，限購限貸繼續放松。核心城市房價逐漸走穩，但低線城市房價繼續承壓。

在購房者層面，該機構認為，不僅LPR有下行空間，住房貸款較之金融機構平均貸款利率的折價更有擴大空間。預計2024年年底個人購房貸款平均利率較2023年三季度末有70-90基點的下行空間，個人按揭貸款利息所得稅抵扣額度也有上調可能，個人購房負擔有望明顯減輕。同時，認為2024年限購政策將逐漸臨近歷史終點，限購政策放開有利於釋放改善性需求。

在樓價方面，研報稱，充裕的房屋存量決定了包括一線城市在內的全國市場房價沒有明顯上漲的可能。但隨著按揭利率下降，核心城市逐步放開限購，認為一線核心城市的房價有望在2024年走穩。但低線城市房價繼續承壓。

該機構預計，2024年保交付工作總體取得積極進展，三大工程托底投資，政策對沖債權人順周期傾向，穩定房企籌資性現金流。

機構指一季度降息概率高 不排除降準可能

另據中指院發布的報告，預計2024年宏觀經濟逐步穩定，房地產市場仍需時間實現築底企穩。七成調查對象認為市場可在3年內築底企穩，其中四成調查對象認為市場可在1-3年內企穩。從受訪機構類型看，不同類型機構調查對象對於市場企穩的看法也有所差異，其中房企調查對象相比金融機構認為市場預期恢復周期更長，約37%房企調查對象認為市場恢復需3年以上時間。

新房價格方面，一線城市預期價格趨穩，二線、三四線城市價格仍有下調預期。

中國樓市｜機構：元旦樓市表現平淡 各地推盤力度一般

責任編輯：尹航

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