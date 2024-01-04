藍佛安：集中財力辦大事 不該花的錢一分都不亂花

財政部部長藍佛安表示，將適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好，同時做到「不該花的錢一分都不亂花」，集中財力辦大事。

藍佛安接受《人民日報》訪問時指，積極的財政政策適度加力、提質增效，是今年財政政策的總基調。其中的「適度加力」，主要是加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種政策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。

他指出，除財政自身收入外，2024年安排一定規模的赤字，並從預算穩定調節基金、其他政府預算調入一部分資金，確保財政總的支出規模有所增加，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用，形成對經濟社會發展的必要支撐。

此外，要合理安排政府投資規模，發揮好帶動放大效應。加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層「三保」底線。優化調整稅費政策，提高精準性和針對性。統籌宏觀調控、財政可持續和優化稅制的需要，落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。繼續規範非稅收入管理，堅決防止亂收費、亂罰款、亂攤派。

「提質增效」方面，主要是推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大成效，同時加強與其他宏觀政策協同聯動，提升支持高質量發展的效果。

藍佛安稱，要在落實過緊日子要求上下功夫，可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花，集中財力辦大事。同時深入開展財政承受能力評估，有效應對風險隱患，確保財政行穩致遠。

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責任編輯：易燕丹

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