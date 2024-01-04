  • 17°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藍佛安：集中財力辦大事 不該花的錢一分都不亂花

國情動向 11:26 2024/01/04

分享：

分享：

財政部部長藍佛安表示，將適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好，同時做到「不該花的錢一分都不亂花」，集中財力辦大事。

藍佛安接受《人民日報》訪問時指，積極的財政政策適度加力、提質增效，是今年財政政策的總基調。其中的「適度加力」，主要是加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種政策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。

他指出，除財政自身收入外，2024年安排一定規模的赤字，並從預算穩定調節基金、其他政府預算調入一部分資金，確保財政總的支出規模有所增加，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用，形成對經濟社會發展的必要支撐。

此外，要合理安排政府投資規模，發揮好帶動放大效應。加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層「三保」底線。優化調整稅費政策，提高精準性和針對性。統籌宏觀調控、財政可持續和優化稅制的需要，落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。繼續規範非稅收入管理，堅決防止亂收費、亂罰款、亂攤派。

「提質增效」方面，主要是推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大成效，同時加強與其他宏觀政策協同聯動，提升支持高質量發展的效果。

藍佛安稱，要在落實過緊日子要求上下功夫，可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花，集中財力辦大事。同時深入開展財政承受能力評估，有效應對風險隱患，確保財政行穩致遠。

官媒：更充分估計經濟困難 政策儲備保留冗餘度

中財辦：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

專家指民營經濟信心待振 須營造可預期的政策環境
2023/12/25
專家指民營經濟信心待振 須營造可預期的政策環境
中財辦：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點
2024/01/02
中財辦：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點
官媒：更充分估計經濟困難 政策儲備保留冗餘度
2024/01/03
官媒：更充分估計經濟困難 政策儲備保留冗餘度
發改委談「晉江經驗」 加快推進民營經濟促進立法進程
2024/01/03
發改委談「晉江經驗」 加快推進民營經濟促進立法進程

你可能感興趣

專家指民營經濟信心待振 須營造可預期的政策環境
16:46 2023/12/25
專家指民營經濟信心待振 須營造可預期的政策環境
中財辦：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點
09:56 2024/01/02
中財辦：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點
官媒：更充分估計經濟困難 政策儲備保留冗餘度
12:15 2024/01/03
官媒：更充分估計經濟困難 政策儲備保留冗餘度
經濟 財政政策 減稅 國債 中國財政部 中國

上一篇文章

國台辦：民進黨抹黑大陸轉移焦點 騙不了台灣人

下一篇文章

美國密蘇里州禁中俄企業在軍事基地附近買地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款