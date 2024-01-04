▲ 負債留學失業6年 32歲海歸送外賣一周被刺死

從澳洲留學回國6年的32歲外賣員李越凱，在山東青島一座屋苑門口，因外賣車輛能否進入屋苑和保安發生爭執，之後被保安刺死。

現場監控視頻顯示，12月5日晚22時許，穿著黃色外賣員服裝的李越凱在屋苑門口來回走動，他的外賣車就停在一旁。54歲保安趙力看到李越凱後，從保安亭徑直走向李越凱。視頻中能看到兩人發生對話，隨後趙力左手指向李越凱，右手則從腰間抽出一把刀，拽住李越凱便向他胸前刺去。

一位附近屋苑的物業工作人員談及保安與外賣員起矛盾的原因指，保安要維護屋苑的安全，如被發現私放騎手騎車進入，一次會罰款50元（人民幣，下同）。而趙力所就職的屋苑給保安的月薪是兩三千元。騎手要保證配送的速度，如果因為超時導致被差評或者取消訂單，則會被扣分甚至罰款。

另外，美團外賣官方表示，將積極協助警方調查，配合家屬向相關方及行凶者追究法律責任。

青年失業率「停更」惹猜測 外媒在官方記者會上追問

青年失業率還有水份？ 官媒揭地方大學一招「創造」就業

內地7月失業率升至5.3% 青年失業率因修改計法暫停公布

據知情人士介紹，李越凱是家裡的老大，父母已年近60歲，他還有一個在讀大學的弟弟。知情人士說，李越凱的父母對他一直抱有很大的期望，高中一畢業就將他送到澳洲留學，讀的是心理學，花費一百多萬。李越凱的父親在一家飯店打工，母親給人家做保姆，兩個人月薪共7000多元。留學的費用裡，至少有一半是李越凱的父母借來的，現在也沒有還完；而且因為缺錢，李越凱還休學了一年。

對此事件，網民表示，「負債去留學，回來後做外賣小哥還被捅死了，這種悲哀去哪裡說！」也有人提到當前青年找工作的難題。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道