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多名中國留學生入境美國遭註銷簽證 中方促停止泛化國安概念

國情動向 12:25 2024/01/04

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多名中國留學生入境美國遭註銷簽證 中方促停止泛化國安概念

據官媒《環球時報》報道，最近出現多起中國留學生入境美國時，遭長時間盤查、檢查手機等電子設備的情況，甚至被註銷簽證。中國外交部敦促美方停止以國家安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員；中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益。

報道稱，留學生T某為耶魯大學博士生，本科為北京某一流大學。2023年12月19日，他從國內返美，在華盛頓附近的杜勒斯機場（Washington Dulles International Airport）入境。機場海關在詢問T某所學專業後，將其帶往「小黑屋」進行長達8小時盤查，重點詢問其本科在校期間是否獲得獎學金、是否受到中國政府資助等內容，並檢查其隨身電子設備。盤查結束後，T某被告知所持的留學F-1簽證已被注銷且5年內不得入境美國，但並未被告知注銷原因。

中國留學生M某2022年前往美國國立衛生研究院國家癌症中心開展研究，在美期間無任何違法違紀行為。2023年11月22日，M某在杜勒斯機場入境時被帶往「小黑屋」進行盤查，重點被詢問了其本科專業方向、導師信息、目前研究內容，是否受國家留學基金委資助，科研項目是否與中國政府、軍方和國內重點實驗室有關等。盤查結束後，執法人員告知其所持F-1簽證已被注銷，並表示其簽證系美國務院直接取消，美國海關和邊境保護局無權查看取消原因。

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稱防境外竊密 國安部排查地理資訊系統軟件

中國外交部發言人汪文斌表示，長期以來，美方出於政治目的，對持合法有效證件和簽證的中國赴美留學生濫施打壓迫害。中方對此強烈不滿，堅決反對，美國自詡開放包容和學術自由，卻錯誤制定並頒布實施第10043號行政令。中方敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，撤銷錯誤的第10043號行政令，停止以國家安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學者、學生安全和合法權益，以實際行動兌現支持和便利中美人文交流和人員往來的承諾。

他說，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益，也提醒赴美留學人員警惕相關風險。

美國參議員指控「中國大蒜用糞便施肥 有重大國安風險」

責任編輯：尹航

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