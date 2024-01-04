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民航局：落實元首會晤成果 推進中美航班大幅增加

國情動向 13:34 2024/01/04

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民航局表示，今年將推進中美直航航班大幅增加。

民航局表示，落實中美元首會晤成果，今年將推進中美航班大幅增加，同時擴大與「一帶一路」國家航權安排，推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利。

全國民航工作會議今日（4日）召開，會上表示，今年民航將加快推動國家「十四五」規劃102項重大工程民航領域建設，加快廣州、重慶、西安、烏魯木齊等重點樞紐機場和瑞金、奇台、巴里坤等支線機場建設，新增運輸機場5個以上。擴大民航行業有效投資，力爭全行業固定資產投資保持千億水平。

為落實中美元首會晤成果，推進中美直航航班大幅增加；積極擴大與「一帶一路」共建國家航權安排，深化與中亞、中東、非洲等地區的項目合作；提升現有三、四航權資源使用效率，支持航空公司根據需要用好境外第五航權；推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利化水平，提升國際航班出入境效率。

會上指，去年，全行業共完成運輸總周轉量1188.3億噸公里、旅客運輸量6.2億人次、貨郵運輸量735.4萬噸，按年分別增長98.3%、146％、21%，皆恢復至2019年的九成以上。國際客運航班從年初的每周不到500班，已恢復至目前4600餘班，增長9.6倍，復航國家數量達到疫情前89.2%。

今年民航將全面拉動航空市場需求，力爭完成運輸總周轉量、旅客運輸量和貨郵運輸量1360億噸公里、6.9億人次和760萬噸，按年分別增長約14%、11%和3%；動態開展市場研判，優化實施客座率考核等精準調控，持續提升市場供需適配度，力爭客座率、載運率、飛機日利用率恢復到2019年水平。

會上又提到，將做好國產飛機C919、ARJ21證後管理，對相關改型優化適航審查，並推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）的認可審查。

責任編輯：陳建錫

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