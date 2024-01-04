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內地龍年紀念幣鈔預約火爆 二手平台炒至千元 網民直呼搶不到

社會熱點 15:15 2024/01/04

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內地2024年賀歲雙色銅合金紀念幣和紀念鈔昨晚開啓預約後，多間多家銀行出現預約頁面加載失敗等問題，網民直呼搶不到。

按照公告，2024年賀歲紀念鈔面額20元（人民幣，下同），發行數量1億張（含留存歷史貨幣檔案2萬張），每人預約、兌換限額為20張。2024年賀歲雙色銅合金紀念幣面額10元，發行數量1.2億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚），每人預約、兌換限額為20枚。

昨晚預約開啟後，多家銀行出現預約頁面加載失敗、服務器無響應、驗證碼收不到以及卡頓等問題，不少網友表示搶不到；「龍年紀念幣鈔預約火爆」「龍年紀念幣」「農業銀行系統」「中國銀行紀念幣約不到」等詞條紛紛衝上微博熱搜。

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中國銀行客服表示，考慮到紀念幣預約時客戶訪問量極大，部分客戶會在線上預約界面遇到「系統當前忙，請稍後再試！」「網絡錯誤，請檢查網絡連接」的情況，建議客戶多提交幾次或嘗試幾個終端（手機、電腦）來解決此類問題。

有網民質疑是否存在黃牛大量搶購或使用外挂的情況，中國農業銀行客服表示，暫時無法確認外挂問題，並指預約需要身份證實名辦理，每一位客戶都有額度要求，後期系統也會審查，到櫃台兌換時也需要驗證預約人的身份證信息辦理。

目前在二手平台上，龍年紀念幣、紀念鈔的價格已出現大幅上漲，一套紀念幣（鈔）（20枚或20張）售價在900至1100元之間，且多數不包郵，有賣家稱「後續還會漲」。此外，直播平台也有商家出售封裝版本，一枚紀念幣和一張紀念鈔的套裝售價為88元。

責任編輯：易燕丹

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