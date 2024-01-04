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外交部批美菲南海炫耀武力 促停止不負責任舉動

國情動向 16:29 2024/01/04

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外交部發言人汪文斌（小圖）促美菲停止南海的不負責任舉動。

美國和菲律賓昨日起一連兩天在南海聯合巡邏，解放軍同日宣布展開海空例行巡航。中國外交部今批評美菲炫耀武力，敦促兩國停止不負責任的舉動。

外交部發言人汪文斌今在例行記者會上表示，美菲在南海進行以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動，不利於管控海上局勢和涉海爭端。中方敦促相關國家停止不負責任的舉動，實際尊重區域國家維護南海和平穩定的努力。中國將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，積極維護本區和平與安寧。

有外媒記者問到中方巡航的具體位置和目標，汪文斌無正面回應。

這是美菲在不到兩個月內的第二次聯合巡邏，菲律賓軍方透露，兩國各派出4艘艦隻參與巡邏任務，其中，美國印太司令部出動一艘航空母艦、一艘巡洋艦和兩艘驅逐艦。有關行動表明美菲的同盟關係比任何時候都更為牢固，雙方在推動基於規則的國際秩序，一個自由和開放的印太地區，以應對地區挑戰。

解放軍南部戰區則表示，本次巡航期間戰區部隊全時間保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握。

責任編輯：陳建錫

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