為曾嘲日本「遭天譴」自辯 胡錫進：語境不一樣

▲ 胡錫進為曾說日本「遭天譴」辯解。

官媒《環時》前總編輯胡錫進為曾嘲日本地震「遭天譴」的言論辯解，強調自己上次那樣說時，地震並無造成傷害，這次面對的完全是另一個語境。

事源於海南電視台主持肖程皓在能登半島7.6級地震後，在微博上用「報應來了？」的標題發文，遭到電視台停職調查。胡錫進隨後公開表態支持處罰，指肖作為公眾人物，說出這種與身份不符的言論，只會對電視台形象造成損害。但很快就有網民發現，胡在去年8月日本5.8級地震時也說了類似的話。

胡錫進昨為自己辯解說，日本去年8月24日首次排放核污水，次日發生地震，無傷亡報道，「在那個時間點上將那場無傷害地震比喻成日本『遭天譴』的信號，語境提供了可以那樣說話的空間......這時說這場地震是日本的『報應』，面對的完全是另一個語境，該語境不允許公眾人物做這樣的表述」。

胡還說，輿論場就是這樣的敏感和細致，同一句話有的時候說沒甚麽問題，或者問題不大，有的時候說就會惹出大麻煩，需要我們大家都不斷學習。

有人留言贊同胡錫進的說法，也有人說完全無法理解他的邏輯，日本核污水還在持續排放，為甚麼他當時能罵，別人現在卻不能罵？

責任編輯：陳建錫