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聯合國預計今年全球經濟增長2.4% 中國增速放緩至4.7%

經濟脈搏 11:01 2024/01/05

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聯合國預計今年全球經濟增長2.4% 中國增速放緩至4.7%

聯合國發表《2024年世界經濟形勢與展望》，預計今年全球經濟增長率放緩至2.4%，低於疫情前的3%。中國經濟復甦面臨阻力，估計2023年經濟增長5.3%，有所回升，但由於房地產業疲弱、外需減少及貿易形勢緊張，今年中國經濟增長可能放緩至4.7%。 

報告顯示，由於利率高企、消費支出放緩、勞動力市場疲軟，預計美國等幾個大型發達經濟體在2024年的增長將放緩。與此同時，許多發展中國家，特別是東亞、西亞、拉丁美洲和加勒比地區的發展中國家，面臨金融條件收緊、財政空間縮小、外部需求疲軟問題，短期增長前景也在惡化。

東亞經濟體預計經歷溫和放緩，其增長率預計從2023年的4.9%降至2024年的4.6%。由於通脹壓力減輕和勞動力市場穩步復甦，多數經濟體的私人消費增長預計保持穩定。

盡管服務出口（尤其是旅遊業）強勁復蘇，但全球需求放緩可能會打擊商品出口，而商品出口已成為東亞許多經濟體增長的主要動力。

具體看中國方面，報告指出，中國經濟復甦面臨阻力。2023年，中國國內生產總值估計增長5.3%，有所回升；但由於房地產行業疲軟、外部需求減弱以及貿易局勢緊張，2024年的增長率可能放緩至4.7%。

相比之下，南亞經濟增長預計在2024年保持穩健，達到5.2%，略低於2023年估計的5.3%，這主要得益於印度經濟的強勢擴張。報告強調，印度仍是世界增長最快的大型經濟體，2024年其經濟增長率預計為6.2%，僅次於2023年的6.3%，這得益於穩健的國內需求及制造業和服務業的繁榮發展。

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責任編輯：尹航

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