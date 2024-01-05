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大陸氣球連四日越海峽中線 美國促外界勿干預台灣選舉

國情動向 11:21 2024/01/05

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台灣大選在即，大陸空飄氣球持續出現在台海上空，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國支持台灣民主制度，也敦促台灣以外各方不要干涉台灣進行自由、公平的民主選舉。

台灣連續四日偵測到大陸氣球越過海峽中線，防務部門指，昨天上午近7時，在新竹西北面偵測到1枚大陸氣球，高度約2.4萬呎，持續向東北飄行，2個多小時後消失。軍方密切監偵掌握、適切應處，彙整其飄行路徑態樣，判斷研析，並會運用聯合情監偵手段綿密掌握，通報民航單位確保飛航安全。

另外，截至今日上午6時的24小時內，防務部門偵獲解放軍軍機8架次、軍艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中2架次進入台西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

對於接連有大陸氣球飛近台灣，柯比表示，無法證實有關報告；但強調美國支持台灣民主與其制度，並持續關注外部勢力可能試圖干預台灣選舉，敦促台灣以外各方不要干預台灣進行自由、公平的民主選舉。

在北京，外交部曾表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣選舉純屬中國內部事務，並強調「台獨」意味著戰爭，是一條走不通的絕路。

張志軍：台灣大選是和平與戰爭的重要抉擇

台灣大選 | 一文看懂台媒封關民調 民進黨賴蕭配穩定領先

責任編輯：易燕丹

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