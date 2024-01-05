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山東提出支持民企參與鐵路、高速公路等項目

經濟脈搏 12:42 2024/01/05

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山東省政府辦公廳近日印發《關於進一步加大力度支持民間投資發展的若干措施》。其中提出，持續拓寬民間投資行業領域。支持民間投資參與重大基礎設施建設，支持民營企業參與鐵路、高速公路等項目。

上述文件提出，持續拓寬民間投資行業領域。嚴格執行國家最新版市場准入負面清單，清單之外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入，嚴禁任何部門以任何形式非法設置民間投資進入壁壘。

對照落實交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現代設施農業等領域中鼓勵民間資本參與的細分行業目錄，完善支持政策，引導民間投資落地生根。

支持民間投資參與重大基礎設施建設。支持民營企業參與鐵路、高速公路、港口碼頭及相關站場、城市基礎設施、公共服務設施項目，加大交通基礎設施建設市場開放力度，除國家明確的條件要求外不提高門檻。

此外，加大能源類項目向民間資本推介力度，支持民營企業公平參與能源項目開發建設。已確定的交通、水利、能源項目加快推進，在招投標中對民營企業一視同仁。

人行等八部門推25條措施撐民企：不盲目停貸斷貸

上海20項政策 引導民企參與發展AI、集成電路產業

責任編輯：尹航

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