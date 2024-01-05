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公安部去年首11月破逾39萬宗電騙案 7.9萬人被捕

國情動向 13:43 2024/01/05

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內地公安機關持續打擊電信網絡詐騙，去年首11個月，全國共破獲電騙案39.1萬宗，抓獲7.9萬名犯罪嫌疑人，自8月以來電騙案件宗數連續下降，打擊治理工作取得顯著成效。

央視新聞報道，公安部持續部署開展專項行動，依法嚴厲打擊為境外詐騙集團提供推廣引流、轉賬洗錢、技術開發、組織偷渡等非法服務的涉詐黑灰產犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人7.9萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹63名。

當局亦先後派出工作組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、越南、印度尼西亞等多個國家開展國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人3000多名。

報道指，在緬甸各方的大力配合下，去年共有4.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功鏟除。

公安部有關負責人表示，公安機關將始終保持對電信網絡詐騙犯罪嚴打高壓態勢，持續組織專項行動，不斷加強執法合作，密切部門協作配合，全鏈條打擊涉詐犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

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責任編輯：易燕丹

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