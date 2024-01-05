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諷日本地震「報應」賺翻？海南電視台主播漲粉700多萬

社會熱點 15:17 2024/01/05

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日本石川縣能登半島在元旦發生7.6地震，海南電視台主播肖程皓因發表「地震是報應來了？」的言論，被電視台停職調查，但內地網民紛紛力挺，鼓勵他「開直播，我們給你開工資」。

在海南電視台對肖程皓作出處分後，其個人抖音帳號粉絲數暴增700多萬，期間更新的5條短影片，有一條點讚量高達45.9萬，登上抖音熱榜。此外，他的抖音櫥窗上新了一款適合中老年人服用的鈣片，目前已賣出27.2萬件。

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對此，網上輿論兩極分化，有人認為肖程皓三觀正，是極富正義感的主持人，強烈要求恢復他的工作；也有人指他説話不妥當，缺乏人道主義精神，並對在職主持人能否進行網絡帶貨提出質疑。

另外，外交部發言人汪文斌日前在例行記者會上表示，中方已經就能登地震向日方表達慰問，願為日方抗震救災提供必要的幫助。有關報道下方湧入大量評論，有網民表示此舉動彰顯中國的人道主義與大國風範，也有網民認為，「可見日本的中日友好是要求中國單方面對日友好」、「根本沒必要援助他們，多此一舉」。

拍片稱日本地震「報應來了？」海南電視台主播被停職

為曾嘲日本「遭天譴」自辯 胡錫進：語境不一樣

責任編輯：易燕丹

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