百姓有錢不敢花？央視名嘴白岩松提問遭網民諷：何不食肉糜

央視著名主持人白岩松向專家提出「老百姓有錢不敢花」的問題，引發眾多網友嘲諷「這就類似何不食肉糜」，直言如今中國消費不振不是「不敢花」，而是「沒錢花」。

白岩松日前在節目中以「2024年促消費」為主題，訪問中國國務院發展研究中心市場經濟研究所長王微。當時他提問，「老百姓有錢，但是他不敢花也不願意花，您怎麼看待讓人願意花錢這個問題？」

王微回答道，「必須改善消費環境。」在經濟成長的進程中，需要在人們心中建立信心；需要透過一系列政策和改革措施，讓老百姓相信消費環境更趨完善，進而激發購買決心。此外還要創制出新的商品與服務，讓百姓的資金能流動起來。

此番問答令一眾網民「炸鍋」。不少人大歎「這種問題就類似何不食肉糜」、「你看，他們至今還是覺得老百姓有錢」。有知乎網友調侃：「說的沒毛病，我翻了翻我的銀行卡，的確還有八千多塊錢餘額。我不禁問自己，我為什麼有錢不敢花呢。」另一位微博網友更直言：「只有一種情況下是有錢不敢花，那就是錢的來路不正，其他所謂有錢不敢花，唯一的原因就是沒錢或錢不夠。」

不過也有部分網友認為，「有錢不敢花」的問題確實存在，疫情3年過後，即使是有錢人也充滿不確定感，消費決策變得保守，更何況沒有錢的人。

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責任編輯：易燕丹

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