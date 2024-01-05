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王毅：中美不能因分歧走向對抗 人為脫鉤得不償失

國情動向 18:54 2024/01/05

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中美建交45周年紀念活動今日（5日）在北京舉行，外長王毅表示，中美要堅持和平共處，重中重之是管控分歧，兩國不能因分歧走向對抗。他敦促美方尊重中國核心利益和主權領土完整。下一步雙方要繼續用好在外交、經濟等各項機制，盡快把溝通的橋樑架起來，排除兩國交往面臨的各種障礙。

該活動由中國人民對外友好協會、中國人民外交學會主辦，王毅發表講話指，中美兩個大國不衝突、不對抗，本身就是人類最重要的和平紅利。談到中美合作，王毅指，45年來中美合作領域之廣，利益交融之深，輻射影響之大，達到了前所未有的程度。不止為兩國人民帶來福祉，也深刻改變了世界歷史的進程。

中美合作對世界來說已不是可有可無的選擇題，而是必需認真解決的必答題。共贏是中美交往最本質的特徵，兩國近7600億美元的雙邊貿易、2600多億美元的雙邊投資，反映了兩國經濟結構的深度融合，是兩國經濟界的理性選擇。互利合作如流向大海的滔滔江水，人為脫鉤、封堵是逆潮流而動，必然得不償失。

「我們要堅持互相尊重，當務之急是建立正確的認知希望。」王毅指，中美要堅持和平共處，重中重之是管控分歧，不能因分歧而走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒搞強權、霸權。美方需放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇、尊重中國發展道路和核心利益，尊重中國捍衛國家主權領土完整。

王毅最後提到，過去一段時間，在中美雙方共同努力下，兩軍在平等和尊重的基礎上恢復了溝通對話，禁毒合作工作組也在排除單邊制裁障礙後即將起步。下一步，雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業恢復和建立的各項機制，為中美關係健康發展提供更多正能量。

責任編輯：陳建錫

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