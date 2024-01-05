深圳擬推城中村改造新規 涉全市40%建築面積

▲ 深圳擬推新規推進城中村改造。

深圳市政府發佈城中村改造政策的徵求意見稿，提出將以三類方式推進建設，並提到城中村佔全市建築總量比重超過40%，居住人口佔全市實有人口約60%。

該份名《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》的文件由深圳市規劃資源局、住建局起草，將在2024年2月4日起向公眾徵求意見。文件明確，改造對象以深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位及原村民實際佔有使用的現狀居住用地為主的區域，分為拆除新建、整治提升、拆整結合三類。

文件進一步說明，具備條件的城中村實施拆除新建，不具備條件的城中村實施整治提升，介於兩者之間的實施拆整結合。

文件引用中國（深圳）綜合開發研究院的統計指，截至2022年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元共2042個，城中村總樓棟約31.9萬棟，總套（間）約591.3萬，總建築面積約2.2億平方米，佔全市建築面積超過40%，居住人口佔全市實有人口約60%。轄區建面和棟數最高的為龍崗、寶安、龍華三區。

另外，文件還對納入拆除新建類城中村改造年度計劃、基礎信息核查、項目實施方案和改造單元規劃編制、搬遷補償和安置等工作流程提出具體要求。其中，拆除新建類城中村改造工程需經物業權利人2/3以上同意，而搬遷補償與支付先由政府統一制定指引，區政府與被搬遷人簽訂補償協議，視條件許可安排安置房用地、實施回遷安置。

責任編輯：陳建錫