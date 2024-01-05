  • 19°C
香港時間 : 2024106日 (週六) 01:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行2024年工作會議：保流動性充裕、社融較快增長

經濟脈搏 20:50 2024/01/05

分享：

分享：

人行召開2024年工作會議。

人民銀行工作會議4日至5日在京召開，部署2024年工作。會議表示，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，維持流動性合理充裕，確保社融規模較快成長。

會議就新一年的貨幣政策、支持重點領域、風險防範化解等提出具體要求，其中指出，綜合運用多種貨幣政策工具，維持流動性合理充裕，促進社會融資規模、貨幣供給量同經濟成長及物價水準預期目標相符。注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效率，優化信貸結構，確保社融規模全年可持續較快成長。

聚焦支持重點領域和薄弱環節，落實加大力度支持科技型企業融資行動方案。延續實施碳減量支援工具。持續發揮支農支小再貸款、再貼現、普惠小微貸款支援工具服務普惠金融長效機製作用。抓好金融支持民營經濟25項措施落實。持續做好鄉村全面振興金融服務工作。延續實施普惠養老專案再貸款。

穩健推進重點領域金融風險防範化解，指導金融機構依照市場化原則，合理運用債務重組、置換等手段，支持融資平台債務風險化解。加強對房地產市場運作的監測分析。因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，抓好「金融16條」及金融支持保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造等落實。

會上還就深化金融改革、提升金融服務水平、推進人民幣國際化等工作提出要求，強調2024年各項任務繁重艱鉅，要主動作為、攻堅克難。

國家外匯局亦召開年度工作會議，會上表示，堅持對順周期、單邊行為進行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。以支持科技創新和中小微企業為重點，提升跨境貿易和投融資便利化水平。完善跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。支持粵港澳大灣區等重點區域建設。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

深圳擬推城中村改造新規 涉全市40%建築面積
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款