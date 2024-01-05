人行2024年工作會議：保流動性充裕、社融較快增長

▲ 人行召開2024年工作會議。

人民銀行工作會議4日至5日在京召開，部署2024年工作。會議表示，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，維持流動性合理充裕，確保社融規模較快成長。

會議就新一年的貨幣政策、支持重點領域、風險防範化解等提出具體要求，其中指出，綜合運用多種貨幣政策工具，維持流動性合理充裕，促進社會融資規模、貨幣供給量同經濟成長及物價水準預期目標相符。注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效率，優化信貸結構，確保社融規模全年可持續較快成長。

聚焦支持重點領域和薄弱環節，落實加大力度支持科技型企業融資行動方案。延續實施碳減量支援工具。持續發揮支農支小再貸款、再貼現、普惠小微貸款支援工具服務普惠金融長效機製作用。抓好金融支持民營經濟25項措施落實。持續做好鄉村全面振興金融服務工作。延續實施普惠養老專案再貸款。

穩健推進重點領域金融風險防範化解，指導金融機構依照市場化原則，合理運用債務重組、置換等手段，支持融資平台債務風險化解。加強對房地產市場運作的監測分析。因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，抓好「金融16條」及金融支持保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造等落實。

會上還就深化金融改革、提升金融服務水平、推進人民幣國際化等工作提出要求，強調2024年各項任務繁重艱鉅，要主動作為、攻堅克難。

國家外匯局亦召開年度工作會議，會上表示，堅持對順周期、單邊行為進行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。以支持科技創新和中小微企業為重點，提升跨境貿易和投融資便利化水平。完善跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。支持粵港澳大灣區等重點區域建設。

責任編輯：陳建錫