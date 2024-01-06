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國安部：境外機構在華招募航空愛好者投放間諜設備

國情動向 11:29 2024/01/06

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國安部：境外機構在華招募航空愛好者投放間諜設備

中國國家安全部微信公眾號（6日）刊文，指出國家安全機關近日工作發現，多個境外機構以免費提供設備、共享航空信息為誘餌，依托網絡社交平台面向境內航空愛好者精準招募「志願者」，並跨境郵寄設備，指揮「志願者」在中國境內非法採集、向境外秘密傳輸中國飛行器飛行數據。

經調查，這些境外機構長期活躍在微博、貼吧、論壇、QQ群、視頻網站等各大網絡平台，伺機尋找賬號活躍的航空愛好者，並通過電子郵件、短信息等方式發布「個性化」「定制化」招募廣告。在廣告中，這些境外機構利用航空愛好者對航空信息的熱愛與好奇，以免費提供設備、共享航空信息為誘餌，開展精準招募。

這些境外機構會通過國際快遞，向新加入的「志願者」寄送大小接近普通智能手機的便攜式信號接收設備，並遠程指導「志願者」在中國境內航空樞紐附近投放，以實現對周邊一定範圍內飛機的型號、高度、經度、緯度、速度、航向等信息的自動採集，並將上述數據實時傳輸到境外機構指定的服務器上。

國家安全機關工作發現，這些境外機構在中國渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空數據，甚至還能竊取軍用航空器等敏感數據信息。

經鑒定，境外機構布設的相關設備性能強大，支持遠程在線編程，可根據需要定制出「個性化」功能。同時，相關設備內置GPS芯片，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將所採集數據快速地推送至境外服務器。經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行數據和約13萬條位置數據。

按照覆蓋半徑300公里至400公里計算，僅需投放約300台設備，即可對我全空域飛機飛行數據實現監測覆蓋。同時，當大量非法設備工作時，還會對民航空管系統、軍用空管系統造成信號干擾，對航空安全構成重大威脅。

針對上述非法竊取我敏感數據的行為，國家安全機關會同有關部門在全國範圍內開展了專項打擊，及時查獲數百套已在境內投放的設備，依法對有關人員進行處罰。

國家安全機關提示，《中華人民共和國反間諜法》規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關系國家安全和利益的數據，屬於間諜行為。

《中華人民共和國數據安全法》規定，任何組織、個人收集數據，應當採取合法、正當的方式，不得竊取或者以其他非法方式獲取數據。

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責任編輯：連兆鋒

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