▲ 中歐AI數字科技合作研究不跌反升 超過中美

美國為首西方國家推動同中國「脫鉤」、「去風險化」，但歐洲有統計發現，歐盟與中國在人工智能（AI）與其他數字科領領域的合作研究持續增長，2011年以來增加10倍有多。中歐聯合發布的有關論文的數量，亦於2022年超過了中美合作。

受歐盟資助的奧地利社會創新中心（ZSI）近日發表研究，通過「AI」、「機器學習」、「大數據」等關鍵詞，分析收錄於全球最大學術數據庫「Web of Science」的學術論文，以及梳理歐盟專利局的數據庫後發現， 中國在AI及數字領域研究的迅速增長，也帶動了與歐盟國家的學術合作。

從2011年到2022年，中歐在相關領域每年合作發表學術論文的數量，從822篇增加到9500篇，增長超過10倍。

其中，英國與中國學術合作最多。在所有與AI相關的中歐合作論文中，有44%至少有一位作者來自英國。緊接為德國（15％）、法國（11%）。

在中國方面，中國科學院與歐洲機構合作的AI領域論文數量最多，11年間共同發表的論文達4632篇。此後是清華大學（1936篇）和上海交通大學（近1600篇）。

儘管從歷年累積數據看，中美在AI領域的合作論文總數量（75000篇）仍大於中歐（57000篇），但在2022年，中歐合作論文數量已經反超中美。中歐在學術論文的合作呈上升趨勢，中美則有所下降。

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責任編輯：連兆鋒