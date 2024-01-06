  • 23°C
香港時間 : 2024106日 (週六) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中歐AI數字科技合作研究不跌反升 超過中美

國情動向 12:23 2024/01/06

分享：

分享：

中歐AI數字科技合作研究不跌反升 超過中美

美國為首西方國家推動同中國「脫鉤」、「去風險化」，但歐洲有統計發現，歐盟與中國在人工智能（AI）與其他數字科領領域的合作研究持續增長，2011年以來增加10倍有多。中歐聯合發布的有關論文的數量，亦於2022年超過了中美合作。

受歐盟資助的奧地利社會創新中心（ZSI）近日發表研究，通過「AI」、「機器學習」、「大數據」等關鍵詞，分析收錄於全球最大學術數據庫「Web of Science」的學術論文，以及梳理歐盟專利局的數據庫後發現， 中國在AI及數字領域研究的迅速增長，也帶動了與歐盟國家的學術合作。

從2011年到2022年，中歐在相關領域每年合作發表學術論文的數量，從822篇增加到9500篇，增長超過10倍。

其中，英國與中國學術合作最多。在所有與AI相關的中歐合作論文中，有44%至少有一位作者來自英國。緊接為德國（15％）、法國（11%）。

在中國方面，中國科學院與歐洲機構合作的AI領域論文數量最多，11年間共同發表的論文達4632篇。此後是清華大學（1936篇）和上海交通大學（近1600篇）。

儘管從歷年累積數據看，中美在AI領域的合作論文總數量（75000篇）仍大於中歐（57000篇），但在2022年，中歐合作論文數量已經反超中美。中歐在學術論文的合作呈上升趨勢，中美則有所下降。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 人工智能 中國 歐盟 中歐關係

上一篇文章

「本源悟空」 中國第三代自主超導量子計算機上線運行

下一篇文章

國安部：境外機構在華招募航空愛好者投放間諜設備
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款