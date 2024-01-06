▲ 「本源悟空」 中國第三代自主超導量子計算機上線運行

央視報道，記者從安徽省量子計算工程研究中心與量子計算芯片安徽省重點實驗室獲悉，中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」周六（6日）上午9時上線運行。

該量子計算機搭載72位自主超導量子芯片「悟空芯」，是目前中國最先進的可編程、可交付超導量子計算機。

超導量子計算機是基於超導電路量子芯片的量子計算機。國際上，IBM與Google量子計算機均採用超導技術路線。

安徽省量子計算工程研究中心副主任孔偉成博士介紹，「本源悟空」匹配了本源第三代量子計算測控系統「本源天機」，在國內首次真正落地了量子芯片的批量自動化測試，量子計算機的整機運行效率提升了數十倍。

此次發布的中國第三代72比特超導量子計算機取名「悟空」，來源於中國傳統文化中的神話人物孫悟空，寓意如孫悟空般「72變」。

量子計算芯片安徽省重點實驗室副主任賈志龍博士向記者介紹，「悟空」搭載的是72位超導量子芯片「悟空芯」。這款芯片在中國首條量子芯片生產線上制造，共有198個量子比特，其中包含72個工作量子比特和126個耦合器量子比特。

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責任編輯：連兆鋒