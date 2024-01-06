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哈爾濱旅遊火爆 2024首座網紅城市怎煉成？

社會熱點 14:20 2024/01/06

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哈爾濱旅遊火爆 2024首座網紅城市怎煉成？

隆冬時節，天寒地凍的黑龍江哈爾濱近日遊客駱驛不絕，陽光海灘的海南三亞景區反而被拍到冷冷清清。哈爾濱旅遊成功出圈，成為2024年內地首座「網紅城市」。究竟哈爾濱有甚麼秘訣？

哈爾濱除了著名的冰雪大世界，市內中央大街及其一帶的歐式建築也是熱門打卡點，松花江冰雪嘉年華園區還搞起熱氣球，成為受遊客追捧的熱點體驗項目。

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內地傳媒報道，自去年底，從各地飛往哈爾濱賞冰樂雪的遊客就開始多起來。哈爾濱機場2023年旅客吞吐量在12月20日突破2000萬人次，是去年東北地區首個客流突破2000萬的機場。

新年到來，哈爾濱熱度更可謂達到新高度。旅遊平台數據顯示，哈爾濱首次登頂最受歡迎民宿目的地，元旦民宿預訂量同比增長27倍。

社交平台上，哈爾濱口碑一樣火爆，來自南方的遊客也欣然接受了「南方小土豆」昵稱。黑龍江省旅遊工作聯席會議辦公室，專門向海內外遊客發表新年感謝信，稱「您的傳揚，把很多（黑）龍江人都整不會了」。

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哈爾濱這回到底做對了甚麽？分析首先認為，冬季本來就是東北地區的旅遊旺季。而北京冬奧會之後，國內冰雪遊持續升溫，也給東北旅遊市場加了一把火。

但以上因素並不足以完全解釋目前哈爾濱的熱度，最主要還是因為哈爾濱確實在發生新的變化。

過去幾年，哈爾濱旅遊市場受疫情衝擊嚴重，現在當地對旅遊業的重視明顯看漲。哈爾濱標誌性旅遊點冰雪大世界，今年就是規模史上最大，並且是提前建設、提前開業。

同時，哈爾濱在旅遊市場環境的打造上，當地也拿出了更多行動。公開報道顯示，早在去年11月底，為維護旅遊市場秩序和遊客合法權益，營造安心、舒心、放心的旅遊環境，打造冰雪旅遊「無憂地」，當地相關部門就召開了全市冬季冰雪旅遊「百日行動」推進會議暨旅遊從業人員培訓班。

但更重要的改變，也許還是內地旅遊市場「內卷」所致。近日網上火紅的種種哈爾濱旅遊細節，都讓人想起去年的山東淄博。比如，組織歡迎隊伍在機場玩快閃，把交響音樂會搬進了商場，城市地鐵化身免費「擺渡車」，市民開私家車接送遊客，的哥用最溫柔的「夾子音」跟遊客對話等等。

不過分析亦提醒，一座城市火起來後，並不代表十全十美，甚至個別問題還可能在流量聚焦下被進一步放大，而旅遊市場的「變好」，也不可能是一夕之功。當地管理部門、市場經營者要以此為動力持續改善服務，遊客也得多一些「預期管理」。任何一座城市總有這樣或那樣的不足，關鍵是解決問題的態度和效率。

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責任編輯：連兆鋒

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