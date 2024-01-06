▲ 哈爾濱旅遊 | 不是歧視 東北為何稱南方人「小土豆」？

哈爾濱旅遊近日火紅非常，成為2024年首座網紅城市，隨之在網絡走紅的亦有「南方小土豆」。這句話不是指南方的土豆（薯仔），而是哈爾濱等地北方人對南方遊客的昵稱。南方小土豆這個稱號究竟從何而來？

進入冰雪季以來，哈爾濱、漠河、伊春等冰雪旅遊城市成為熱門目的地，南方小土豆則是勇闖東北的南方遊客的愛稱。有南方遊客「抗議」：「我不是小土豆，我一米七！」網友幽默回應：「一袋土豆里總能扒拉出兩個大的。」

東北把南方遊客被叫做小土豆，一個原因是和南方人嬌小的身形有關。

《2019年中國學生體質與健康調研報告》對全國各省份19-22歲男女生身高的調查中，黑龍江省以男生平均身高178.17厘米、女生166.23厘米雙居首位，遼寧省、山東省緊隨其後。

榜單靠末尾的位置，則由四川、海南、雲南、廣西等南方省份佔據。貴州以男生平均身高169.92厘米、女生157.26厘米「墊底」，和黑龍江相比平均身高差距近10cm。

除了身高，裝扮也是南方小土豆稱號的由來。

怕冷的南方遊客來到東北，大多身著厚厚的羽絨服，還有帽子、手套等各種保暖裝備，再加上相對北方來說較矮的身高，整個人看起來毛茸茸、圓滾滾的，當他們興高采烈地湧向冰雪世界，蹦蹦跳跳玩得不亦樂乎，遠遠望去，像極了一鍋土豆。

南方小土豆的昵稱流行起來後，也遭到了一些質疑，有南方人表示感受到了針對身高的冒犯感。但不少東北網友紛紛熱情解釋，這種稱呼並不帶有歧視意味，「南方小土豆聽著可愛又稀罕」。

從北方人稱呼小土豆的言境和行動上看，包括大喇叭溫馨提醒「各位親愛的小土豆，請注意腳下安全」，又或北方市民看到外地遊客打不著車，自發用私家車免費搭載外地遊客，車上貼上「南方小土豆免費順風車」等等，都可以看出，南方小土豆的稱號和歧視及攻擊無關，而是飽含滿滿的親切和寵愛。

事實上，在東北話中，身材矮小的人往往被叫做「地缸」、「地出溜」、「坐地炮」，而不會叫「小土豆」。土豆是東北的主食之一，東北人視之為寶，因此稱南方遊客為小土豆，實際是以禮相待。

哈爾濱旅遊火爆 2024首座網紅城市怎煉成？

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責任編輯：連兆鋒