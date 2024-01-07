▲ 中方制裁5間美國軍工企業 反制美國對台售武及制裁中企

中國外交部今日（7日）宣布，對5間美國軍工企業實施制裁，反制美國出台新一輪對台軍售，並以各種借口制裁中國企業和個人。

中方此次制裁對象分別是貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司。措施包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

中國外交部強調，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，向中國台灣地區出售武器，羅織各種借口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵犯中方企業和個人正當合法權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

外交部強調，中國政府捍衛國家主權、安全和領土完整、維護中國企業和公民合法權益的決心堅定不移。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣，停止對華非法單邊制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

美國制裁2新疆官員及3中企 中方表示堅決反對

責任編輯：尹航

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