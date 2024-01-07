▲ 受匯率折算等因素影響 中國外儲上月增662億美元

國家外匯管理局公布，截至2023年12月末，中國外匯儲備規模為32380億美元，較11月末上升662億美元，升幅為2.1%，是連續兩個月增長。

2023年中國外儲收穫逾1100億美元的增長，創6年來最大年度漲幅。

國家外匯管理局在談及外匯儲備變動時表示，2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

展望未來，國家外匯管理局表示，中國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

中國11月外匯儲備增近706億美元 結束連三月跌勢

「2023年12月外匯儲備增加了662億美元，主要原因是兩個方面，匯率折算方面的溢價和資產價格上漲帶來的賬面盈余。」匯管研究院副院長趙慶明表示，匯率方面，去年12月美元指數下跌2.1%，日元、歐元、英鎊對美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日元升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯儲備中的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現賬面上的浮盈；資產價格方面，去年12月，對美聯儲、歐央行的貨幣政策預期都出現了明顯的轉變，所以美國、歐洲等債券價格都出現了不同程度的上漲。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，隨著中國經濟穩固向好，外貿市場多元化發展，出口結構持續優化，對外貿易韌性不斷增強，美聯儲降息預期升溫也使中美利差趨於收窄，資本項下外資流入開始增多，這些都有利於國際收支狀況總體穩定，為中國外匯儲備規模回升奠定堅實基礎。

責任編輯：尹航

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