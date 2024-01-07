深圳創10天12星3連發紀錄 微小衛星「散滿天」

由深圳市魔方衛星科技有限公司研制的天目一號掩星氣象探測星座（簡稱「天目星座）15星、16星、17星、18星，週五（5日）晚在酒泉衛星發射中心以「一箭四星」方式成功發射，主要用於獲取全球電離層、海面風場和熱層大氣等環境要素信息，實現全球全天候海洋、大氣層、電離層立體化、一體化探測。

據《深圳商報》報道，此前，天目星座已完成五批衛星的發射，此次發射是第六批，將與前面18星共同組網，實現22星在軌運行。

基於快速的衛星核心部組件配套和批量化衛星生產，研制團隊在1年內完成了22顆衛星的研制、發射及部署，並創下10天12星3連發的紀錄，衛星在軌指標優異，凸顯深圳成熟的工業化衛星智造能力。

深圳是內地微小衛星研製重鎮，在微小衛星總體設計、一體化綜合電子系統等技術研究方面居國內領先水平，當地成熟的電子信息技術、新材料、新能源產業成為衛星研制的「助推器」。曾先後研制了全球首顆脈沖星試驗衛星、國內首個批量生產微小衛星星座、國內首顆極地探測遙感衛星等。這些衛星從幾千克到幾百千克，涵蓋技術試驗、通信、導航、遙感、大氣探測等方向。

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責任編輯：尹航

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