遼寧省3任前公安廳長共貪12億 現金太重連車都開不動

官媒央視近期播出反腐專題片《持續發力 縱深推進》，昨晚播出的一集揭露，遼寧省連續3任公安廳長在20年期間總計收賄超過12億元（人民幣，下同），其中一任廳長一次收22箱現金，壓得汽車爬不上坡。

遼寧省3任前公安廳長李文喜、薛恆、王大偉案相繼掌管遼寧公安系統長達20年，分別受賄5.41億、1.35億、5.55億，總計超過12億。

李文喜受賄共計5.41億餘元，絕大多數來自鐵礦礦主劉志廷。遼寧省公安廳曾調查一批非法採礦案件，涉案礦主劉志廷請李文喜助其脫罪，並許諾重謝。李文喜之後向專案組組長吳景貴打招呼，劉志廷未受到刑事追究，事後奉上某鐵礦30%的股份，李文喜安排妻弟出面掛名，自己藏身後台操盤，成了「穿著警服的礦山老闆」。

專題片指出，李文喜還給繼任者薛恆作出惡劣示範。2005年，時任遼寧省民政廳廳長薛恆找李文喜為商人朋友白玉臣求情，白玉臣在一個案子裡涉嫌敲詐勒索。在李文喜的幫助下，白玉臣逃避了刑事責任追究。白玉臣對薛恆「要錢給錢，要車給車，要房給房」，讓薛恒看到了公安廳長的「含金量」。

專題片披露，薛恆受賄共計1.35億，白玉臣一人就送了數千萬。

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專題片披露，在王大偉執掌遼寧省公安廳前，「廉潔堤壩已經開了口子」，到任後貪腐情況比前任更有過之而無不及，受賄共計5.55億，其中近半是遼寧忠旺集團實際控制人劉忠田送的。2017年，忠旺集團涉嫌騙匯的違法問題開始暴露，一名副總被拘捕。劉忠田擔心查下去會牽出自己，透過中間人請託王大偉從輕處理，並請求不要再深入調查。

劉忠田第一次出手是4000萬元加上400萬美元，裝了22個紙箱子，王大偉拉錢的商務車都被壓得爬不上地下地車庫的斜坡。數月後，劉忠田先後4次在澳門又送給王大偉港幣2億元。

責任編輯：尹航

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