曾在華爾街工作 復旦留美博士緣何紐約街頭流浪17年

留美華人博士孫東（化名）在紐約布魯克林流浪多年後，經由幾段短視頻引發外界關注。原來他留美攻讀物理學碩士、博士，並曾在華爾街從事軟件開發。目前復旦大學美國校友會（紐約）已對該男子開展救助。

曾在華爾街工作 月薪超過10萬美元

54歲的孫東自述，曾在復旦大學學習，後留美攻讀物理學碩士、博士，他曾在華爾街從事軟件開發，月薪超過10萬美元。他有過一段婚姻，已經是美國公民。視頻裡，他自稱「被孤獨幻想迷糊住了」，2007年開始流浪，早上買了早餐會去公園休息，每周會去街區附近領人們留下的衣服和被子，天氣過冷則會到地鐵站裡過夜。

至於為何不去政府開設的救濟站與收容所，孫東表示因離現在的地方太遠，所以沒有前往。

據孫東介紹，上世紀90年代，他在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒。該女子對他很好，慢慢地產生了感情，然後結婚，但女方拿到美國綠卡後就和他離婚。他因此受到沉重打擊，無法正常工作、生活，人際關係也出現問題。他甚至開始出現幻聽，分不清現實和虛構，慢慢偏離正常生活。

據視頻拍攝者王衛釗稱，在和孫東攀談的過程中已感覺他精神狀態不太好，跟正常人不太一樣，「他自己也和我說了，他有幻覺，所以他有可能會說一些不對的事情。不過事後印證來說，他主觀上沒有編造內容，可能有些時間他記得沒那麼精準了。」

王衛釗還稱，「讓我印象最深刻的，是他的經歷。他履歷拿出來，放到任何一個國家都是頂尖級的，但是他成了一個為溫飽發愁的流浪漢。那一刻我就覺得蒼天弄人。」

內媒引述復旦大學美國校友會（紐約）聯絡人稱，他們正在為孫校友聯繫醫療幫助和長期住處，有最新進展會向公眾披露。

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責任編輯：尹航

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