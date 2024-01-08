台媒：大陸多省在台選前夕暫停學生赴台交流

▲ 傳大陸多省叫停學生赴台交流。

台灣大選周六（13日）舉行，台媒《中國時報》引述消息指，大陸多個省份已暫停讓學生前往台灣交換，部分已抵台的學生，啟程前亦則需先上國安課。

報道指，去年初疫情解封後，陸生赴台交換的政策也低調恢復，首批約300名陸生申請赴台。去年9月的新學期，赴台交換生人數增至1700名。但隨著台灣大選臨近、兩岸形勢未明，大陸方面的有關政策出現變化。一些已準備赴台的大陸學生突然收到學校的通知，有些直接說「不讓去了」，也有說「項目暫緩」。

據報暫停赴台交換的省市以內陸地區為主，包括湖南、湖北、四川、重慶、甘肅、河南等，福建、上泄、廣東等沿海省份的政策尚無變化。但亦有上海的學生表示已提交申請，遲遲不獲批准。報道引述一名北京消息人士指，大陸對有關政策存在部門意見分歧，國台辦傾向維持讓學生赴台交換，教育部則反對。

一名身在台灣的大陸交換生向該報透露，他們出發前被有關部門安排接受國安教育，重點觀看幾年前央視的台諜案節目，並被告誡台灣大選「別去起鬨」。另外，本學期赴台交換的大陸學生，因簽證日數限制，多數被要求在選舉前一天、即本周五（12日）前必須離開台灣。

責任編輯：陳建錫