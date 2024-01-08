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人行蔡昉：現代化需建設中國特色福利國家

經濟脈搏 13:11 2024/01/08

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人行貨幣政策委員會委員、社科院國家高端智庫首席專家蔡昉發文指，中國要實現共同富裕，需保持經濟增長在合理區間、保持經濟增長與收入增長同步，以及初次分配和再分配疊加發力。他又指，現代化不能迴避的，是中國特色的福利國家建設。 

蔡昉從三個方向闡述了實現共同富裕的路徑。第一，要保持經濟增長在合理區間。按照現在的發展趨勢和生產要素資本、人力資本、生產力提高幅度等潛能推算，「十四五」結束時（即2025年），中國人均GDP可達13000美元到14000美元，能夠進入高收入國家行列。

第二，要保持經濟增長與收入增長同步。歷史上，GDP的增長和居民收入的增長常常是分離的。但中共十八大以來，中國GDP增長和居民可支配收入增長的同步性非常強，這意味著人均GDP的提高可以轉化為居民收入的提高，居民能夠共享發展成果。未來，還應繼續調整國民收入結構，提高居民收入和勞動報酬份額。同時，也要進行收入分配制度改革，縮小各種收入差距。

第三，初次分配和再分配要疊加發力。

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從經濟增長的階段來看，蔡昉稱，中國經濟發展已跨過要素驅動和投資驅動階段，當下需要做的，是把創新驅動和財富驅動緊密結合。在這個發展階段，現代化不能回避的就是中國特色的福利國家建設。

他指出，如果人均GDP在1萬美元到2.5萬美元之間，政府的社會福利支出能夠從26%提高到36%，這10個百分點的提高就意味著能夠基本建成福利國家。

蔡昉強調，福利國家是國力發展到一定階段必然要走的路。而中國特色就是七個「有所」：幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶，是覆蓋全生命周期的。這一階段，中國既要關注供給側，保持潛在增長能力，也要從需求側、共同富裕入手，保障消費能力的提升，以提高潛在增長率。

責任編輯：尹航

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