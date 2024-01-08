▲ 野村陸挺談中國經濟四大挑戰 房地產市場或迎來出清

野村證券首席經濟學家陸挺在一個經濟論壇上表示，2024年中國經濟將面臨消費增速回落、房地產繼續下行、海外經濟增長放緩拖累出口、新興產業產能過剩等四大挑戰。他同時指出，房地產市場今年或迎來出清機會，此外，新興產業的投資和創新也有助於中國經濟取得一個新的平衡。

受去年報復消費高基數影響 今年消費或明顯減速

據內媒報道，陸挺上週六在論壇上表示，今年中國經濟面臨的第一個挑戰可能是消費會有明顯減速，原因有三。一是2023年消費數據表現亮眼，會給今年帶來高基數效應；同時，去年的高增長有一部分是報復性消費反彈所致，這會使得今年消費面臨一些向下的壓力；其次，從房價、股價表現來看，居民財富效應減退。

對於市場廣泛呼籲的發放消費券刺激消費的做法，他表示，發放消費券或現金的有效時機已經過去，在特殊時期，採取適當的政策措施是必要的，但如果高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致財政懸崖和經濟驟然減速。

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第二個挑戰來自房地產。陸挺指出，目前房地產處於底部徘徊狀態，不過，今年房地產市場或迎來出清機會，隨著關鍵問題的解決，市場有望觸底反彈。

他表示，推動房地產市場出清，關鍵在於做好保交樓工作。他指出，中國房地產市場是期房市場（即預售），期房佔比可能在85%以上。在保交樓方面，建議央行再次祭出抵押補充貸款（PSL）工具，調動政策性銀行的積極性，通過財政加貨幣的方式推進保交樓工作。

發達國家經濟增長放緩 中國出口承壓

第三個挑戰在外貿。陸挺說，2024年可能是全球經濟真正減速的一年，尤其是發達國家經濟增速會明顯下降。當全球購買力最強的地區經濟增速減半或者陷入衰退，對全球貿易會有影響，這會對中國出口造成一定的向下壓力。

第四個挑戰來自新能源汽車、電池、太陽能光伏等新興行業。他指出，2023年中國企業無論是在產出還是投資方面都取得非常大的成就，但有些領域出現產能過剩的現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可能會影響今年的投資增速。

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但他同時指出，中國企業在新興產業領域的不斷創新，調整產品布局和供給結構，這也有助於國內經濟取得新平衡。

責任編輯：尹航

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