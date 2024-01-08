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習近平：堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰

國情動向 19:20 2024/01/08

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中共中央紀律檢查委員會（中紀委）第三次全體會議召開，中共總書記習近平在會上發表重要講話表示，面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲。要深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等，權力集中、資金密集等領域的腐敗，及懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

他指出，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。 

他指出，對反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，以永遠在路上的堅韌及執着，精準發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

習近平提及，要加強黨（中共）對反腐敗鬥爭的集中統一領導、持續維持懲罰貪腐高壓態勢、深化改革阻斷腐敗滋生蔓延、進一步健全反貪腐法規制度、加強對賄賂行為懲治、持之以恆淨化政治生態，和加強新時代廉潔文化建設。

其中，習近平說，要持續盯住「七個有之」問題，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透 。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱憂。懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

習近平還說， 持續推動反腐敗國家立法，與時俱進修改監察法，嚴肅查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人，通報典型案例，增加對賄賂所獲不正當利益的追繳和糾正力道，和破「潛規則」，立「明規矩」，堅決防止搞「小圈子」、「拜碼頭」、「搭天線」，有力打擊各種政治騙子，督促領導幹部從嚴管好親屬子女，積極宣揚廉潔理念、廉潔典型，營造崇廉拒腐的良好風尚。

他強調， 要堅持原則、勇於亮劍，敢鬥善鬥、擔當盡責，堅定不移正風肅紀反腐，推動全面從嚴治黨向縱深發展。 要加強紀檢監察幹部隊伍建設，常態化清除害群之馬，堅決防治「燈下黑」，努力做自我革命的表率、遵規守紀的標桿。

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責任編輯：尹航

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