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官媒：持續暢通民企訴求反映和問題解決通道

國情動向 09:20 2024/01/09

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官媒指，要持續暢通民企訴求反映和問題解決通道。

《人民日報》發表頭版文章指，要持續暢通民營企業訴求反映和問題解决通道，加快推進民營經濟促進法立法進程，並從個案和整體上解決制約發展的問題。

文章引述發改委官員指，落實中經會提出的壯大民企要求，要從三個方面發力，一是從制度和法律上把對國企民企平等對待要求落下來，加快推進全國統一大市場建設，破除地方壁壘；著力構建促進民營經濟發展的法律和制度保障體系，使各種所有制經濟公平參與市場競爭，為民營經濟發展營造良好穩定預期。

二是從政策和輿論上營造鼓勵支持民營經濟發展的良好環境，政策上加強政府誠信建設、落實各項惠企政策，完善面向民企的信息發布平台，加快項目推介，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程項目和補短板項目建設。輿論上持續營造正確認識、充分尊重、積極關心民營企業發展的良好社會氛圍。

三是從個案和整體上協調解決制約民營經濟發展的問題，抓好投融資、招投標、市場準入、要素保障等典型問題整改。加強民營經濟發展形勢綜合分析，不斷健全民營經濟形勢監測指標體系。持續暢通民營企業訴求反映和問題解決通道，及時回應企業關切，針對共性建議研究形成可落地、能見效的政策舉措。

責任編輯：陳建錫

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