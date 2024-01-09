▲ 王家衛滬語劇《繁花》爆火 網民：看到改革開放大潮

年代劇《繁花》近日長居熱度榜，今晚迎來大結局。此劇改編自金宇澄同名小說，由王家衛執導，故事發生在上世紀90年代的上海，聚焦股票和外貿市場。主角阿寶（胡歌飾）拿著借來的幾百塊，通過炒股一夜暴富，從阿寶變成寶總，還涉獵外貿生意。網民稱，「看的不是劇，而是改革開放的大潮。」

有王家衛和胡歌加持 《繁花》熱度高居不下

該劇特意分成普通話、滬語兩個版本，是近年難得一見的方言電視劇。這部劇啟用的演員基本是能說地道滬語的上海人，比如飾演阿寶的胡歌出生於 1982 年徐匯區的一個小弄堂，而扮演汪小姐的唐嫣從小生活在上海黃浦區。

如果說方言、造景是《繁花》的「血肉」，那20世紀90年代的上海金融往事就是這部劇的「骨骼」。劇中的阿寶成了「左手做外貿、右手炒股票」的寶總。

1984年11月，國家發行了新中國第一只股票，而阿寶在1987年結識了人脈多、見識廣的爺叔（上海方言，指叔叔），在爺叔的指導下通過買賣股票至少賺了5萬元，這也是他人生的第一桶金。

▲ 阿寶結識爺叔（圖片來源：胡歌微博）

此後，在上世紀90年代上海股票市場上具有歷史性意義的時代片段，也在劇中接連上演。1990年，上海證券交易所正式掛牌並開業；1992年，上海發行新股認購證。據一篇發表在中國股票博物館的文章顯示，當時如果花3000元買入100份新股認購證，再用幾萬元作為認購股票款，滾動操作大概可賺50萬元。

劇中，阿寶就在爺叔指導下買入大量新股認購證，並在四個月後升值160倍，成功進入大戶行列。此外，《繁花》商戰高潮「寶瀛大戰」的原型還來源於真實事件「寶延大戰」—— 1993 年，深圳寶安集團通過二級市場舉牌上海延中實業，打響了新中國上市公司收購兼併第一槍。

相比起炒股，阿寶的外貿生意是一項更長期的投資。在劇中，阿寶生意場上的重要一戰就是幫助服飾公司上市，而成功的背後是爺叔打出了一張「企業社會責任」王牌——將服飾公司上市與解決職工下崗、產業升級相掛鉤。

對此，有網友評論道：「看的不是電視劇，而是改革開放的大潮」。

▲ （圖片來源：胡歌微博）

責任編輯：尹航

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