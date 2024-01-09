上海樓市「翹尾」收官 去年二手樓成交金額按年漲16%

在一系列政策提振下，2023年上海樓市以「翹尾」收官，12月新樓成交套數按月增長27%，二手樓成交量再回榮枯線以上。但業界指出，新政出台雖改善了觀望情緒，但隨著成交量高位回落，價格仍呈現下行態勢。

上海鏈家研究院的監控數據顯示，2023年12月份，上海全市共成交二手樓1.53萬套，按月增長9%，按年增長23%；成交金額546億元（人民幣，下同），按月增長16%，按年增長26%，成交均價42634元/平方米，按月增長5%，按年比增長2%。

二手樓成交量重返榮枯線

綜合全年數據看，2023年，上海全市二手樓累計成交金額6055億元，按年增長16%，成交套數18.01萬套，按年增長13%。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認為，在一系列政策的提振下，去年12月，上海二手房成交量再回榮枯線以上。但從鏈家門市的成交以及掛牌價格來看，隨著成交量的高位回落，價格仍呈現下行態勢。所以新政的出台改善了觀望的情緒、活躍了樓市的成交，但市場依然理性，價格未出現過熱的跡象。

北京上海宣布 跟進首套房「認房不認貸」政策

上海自2023年9月初以來，逐步調整樓市政策，先後宣布全面執行「認房不用認貸」政策，優化住房信貸政策和調整普通住房標準，首套、二套房利率全線下降。

全年新房成交套數按年降一成

從新樓市場來說，在樓市政策疊加年末供應量增加背景下，2023年12月，上海新樓成交套數按月增長27%；從成交面積而言，當月上海新建商品住宅成交78.3萬平方米，成為2023年下半年成交面積最高的一個月。

綜合2023年全年數據，上海新房累計成交金額6050億元，成交套數79742套，按年下降11%；套均總價759萬元/套，按年增長4%，成交均價68039元/平方米，按年增長3%。業內人士指出，新樓還是處於比較穩健的狀態。

展望2024年，上海中原地產市場分析師盧文曦認為，新樓市場應該會延續相對來說比較穩健的走勢，價格會延續小幅上漲的趨勢。二手樓方面，今年上半年依舊面臨著一定的壓力，因為市場上的交易情緒還沒有回歸，市場交易活躍度還是比較弱。「不過，對於2024年3月、4月的小陽春市場還是值得期待，畢竟2023年12月中旬出台了相關的樓市利好政策。」

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責任編輯：易燕丹

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