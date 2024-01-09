▲ 國安部推出新版《黑貓警長》 網民：反派是鷹 意有所指

繼推出國安題材漫畫後，國家安全部在第四個「中國人民警察節」之際，推出不少人童年回憶《黑貓警長》的最新一集，內容是黑貓警長抓獲企圖盜取森林居民數據信息的食猴鷹團伙。網民認為食猴鷹的形象意有所指。

浩瀚的數據海洋如同工業社會的石油資源，蘊含著巨大的生產力和商機，誰掌握了核心數據，誰就掌握了發展的資源和主動權。最新一集《黑貓警長——數據安全篇》內容是，食猴鷹指使老鼠潛入森林信息安全中心，入侵內部信息系統，竊取森林居民重要數據。當這些重要數據洩露後，森林交易無序、公共交通癱瘓、個人財產流失、居民隱私洩露，各種各樣的問題矛盾隨之而來。

▲ 反派角色食猴鷹被警方包圍（動畫截圖）

但食猴鷹的行動早已被森林安全局掌握，在黑貓警長帶領下，森林安全局團隊作戰，運用人工智能等高科技手段，最終將犯罪團伙繩之以法。

信息到底有何價值？隨著信息技術和居民生產生活深度融合，數據也與居民日常工作生活和切身利益息息相關。通過獲取居民的個人信息、出行記錄、支付交易記錄，以及通話記錄、照片視頻、語義語料等數據信息，就能對用戶群體進行畫像側寫，進而分析出潛在的有用信息，比如家庭住址、行為習慣、社會關係等，不僅會導致居民個人隱私、公司商業秘密的洩露，甚至將對森林安全和核心利益造成嚴重威脅。

網民說，「這集動畫裡的角色都是有所指的，說的是哪個國家很明顯了吧。」眾所周知，白頭鷹是美國的象徵之一。

國安部稱破獲MI6間諜案 借第三國人員竊密

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道