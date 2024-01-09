天津大學戀愛課爭崩頭 博士生感慨戀愛難過科研

天津大學開設戀愛課、幸福課，並納入全校公共選修課程，吸引眾多青年學生報讀，成為全校最難搶的課之一。

《中國青年報》報道，對一些高校學子而言，或許在學業上出類拔萃，然而內心的幸福感卻未必得到同步提升。一名科研成績很突出的博士生感慨：戀愛比科研難多了，「科研可以靠努力，但戀愛卻不是」。一名成績優異的女生說，「只有我自己知道，我的快樂非常表面」。

而在天津大學，當學生上完戀愛課、幸福課後，雖然沒有立竿見影地脫單，也並非幸福感爆棚，但他們欣喜地感受到自己內心的細微變化。

主講「戀愛課」的天津大學心理健康教育中心專職教師王小玲表示，被學生問得最多的問題是「上了戀愛課，能脫單嗎？」她總是笑著說，這不是一門「脫單課」，也不會教太多所謂的「戀愛技巧」。

事實上，這門課除了談「愛」，還有更廣泛的內容，包括如何與人溝通、相處，如何樹立健康的戀愛觀、婚姻觀、家庭觀，如何提升愛的能力，包括愛自己、愛家庭、愛國家等。「是否脫單並不是考核學習效果的標準」，王小玲期待學生通過課堂所學，有能力去愛，也能獲得更多的幸福。

「這是全校公選課，同班的同學來自不同年級和不同學院，彼此之間比較陌生。而通過戶外體驗，讓原本陌生的同學之間建立起相互接觸和情感聯結，這本身就是一種放鬆和幸福的體驗。」天津大學心理健康教育中心專職素質拓展教師吳鳳偉說，一兩次面對面的合作、交流之後，同學們的狀態明顯更好，課堂上也更放得開。

對上了幸福課和戀愛課的學生而言，每個人的收獲各有不同。有學生把戀愛課和幸福課比喻成「理工科學生為數不多的『浪漫因子』」，有人評價自己「從『I人』（指性格內斂）變成了『E人』（指性格外向）」，還有學生感慨，「我覺得這是人生中比獲取知識還重要的事情」。

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責任編輯：易燕丹

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