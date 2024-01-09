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王毅總結2023外交成果 中美重啟對話關係止跌企穩

國情動向 14:35 2024/01/09

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王毅發表演說。

中國外交部今日（9日）舉行2023年國際形勢與中國外交研討會，外長王毅總結過去一年外交成果，指中國外交終站在歷史正確的一邊，堅定地選擇和平正義，面對外部干涉挑釁，中方採取了正當合理反制。他又提到中美重啟對話、關係實現止跌企穩，新一年將落實元首三藩市會晤共識，探索正確相處之道。

王毅表示，2023年是國際關系發生深遠演變、中國式現代化紮實推進的一年，也是中國外交的開拓之年、收獲之年。元首外交精彩紛呈、人類命運共同體建設紮實推進、「一帶一路」高峰論壇成功舉行、金磚機制歷史性擴員、中國—中亞峰會成功舉辦、促成沙特和伊朗歷史性和解，是這一年中國外交的六大亮點。

「面對外部干涉挑釁，我們進行了堅決有力鬥爭，針對各種無理打壓，我們採取了正當合理反制。國際社會一個中國格局更加鞏固。」

談到過去一年的中美關係，王毅表示，中美如何相處事關人類與地球的未來，兩國關係年初遭遇嚴重困難，中方表明嚴正立場，要求美方改變對華錯誤認知，回歸理性、務實對華政策。經過艱苦努力，雙方重構溝通與對話，雙邊關係實現止跌企穩。

新年一續落實元首共識

王毅提到，去年11月，國家主席習近平應邀與美國總統拜登在三藩市會晤，就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題坦誠深入交換意見。習近平深刻指出，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果誰都不能承擔。正確的做法是互相尊重，和平共處，合作共贏。

拜登重申峇厘島會晤的5點承諾，強調強調美國樂見中國發展、富裕，不尋求打壓遏制中國的發展，不尋求同中國脫鉤，不支持「台獨」。雙方達成20多項成果共識，恢復並建立了一系列對話溝通機制，形成了面向未來的三藩市願景。今年中美將落實元首會晤共識，探索形成兩個大國的正確相處之道。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 科技戰 拜登 習近平 王毅 中國外交部 美國 台獨 三藩市

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