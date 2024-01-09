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大陸發射衛星越過台灣南部上空 台三次發出防空警報

國情動向 15:41 2024/01/09

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大陸發射衛星越過台灣南部上空。

台灣今日（9日）下午3時許三次全台發出防空警報訊息，指大陸發射衛星飛越台灣本島南部上空。據報當時台領導人蔡英文正在南部的高雄一個活動上致詞。

台國防部門指，大陸3時04分於四川西昌衛星發射中心執行某型運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經過台西南空域上空，高度位於大氣層外，台軍適切應處。台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。當局又呼籲，民眾如發現不明物體，通報警消處理。

對於警報的英文版本使用了missile（導彈）一詞，當局解釋是未同步更新舊有系統的用詞，向社會大眾致歉。

大陸官媒證實，愛因斯坦探針衛星在西昌發射升空並順利進入預定軌道，任務獲得圓滿成功。愛因斯坦探針衛星實現靈敏度和空間解析度10倍提升，在進行大視場監測的同時，能夠精準捕捉宇宙中更遙遠暗弱的高能量暫現源和轉瞬即逝的未知現象，並發布預警引導天地基其它天文設備進行後隨觀測。

同日稍早，台國防部門指再發現4個氣球越過中線，2個飛越台灣本島。如該類氣球對台灣地面造成非常嚴重的危害，台軍將積極反制。

責任編輯：陳建錫

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