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內地破解蘋果AirDrop加密功能 可快速鎖定發送者手機號

社會熱點 16:22 2024/01/09

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內地司法機關破解蘋果AirDrop加密功能，可快速鎖定發送者手機號碼及郵箱，以提升案件偵破的效率和準確性，防止不當言論進一步傳播和潛在的惡劣影響。

AirDrop是蘋果自iOS 7開始在系統中新增的一個功能，用於在多台 iOS 和macOS設備之間進行文件分享。其無需連接同一局域網，且無需接收方為通訊錄聯繫人。有一些有惡意目的的人，利用此功能傳輸非法圖片、影片、音頻等文件，如在地鐵、巴士、商城等人員密集場所非法向附近公眾投送和傳播不良信息等。

據北京市司法局微信公眾號「京司觀瀾」，此前有民眾報案稱，在北京地鐵內，其iPhone接收到一段帶有不當言論的影片。經初步調查，警方發現嫌疑人利用iPhone的AirDrop功能在公共場所傳播這些不當信息。

「京司觀瀾」指，由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，已經有部分網民開始效仿這種行為。但因AirDrop不需要聯網也可以進行投送，所以無法通過常規網絡監測手段對該行為進行有效監管，成為公安機關破獲此類案件的一大難題。

因此，北京公安機關委託北京網神洞鑒司法鑒定所對送檢手機AirDrop功能記錄進行提取、分析。經該機構專家深度解析，並破解發送者的設備名、郵箱和手機號相關字段後，能快速鎖定發送者的手機號與郵箱帳號，並幫助警方鎖定涉案嫌疑人。

公開資料顯示，北京網神洞鑒司法鑒定所於2021年6月正式獲得北京市司法局頒發的司法鑒定許可證，成立以來共受理850宗案件，以公安類客戶和刑事案件佔比居多。

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責任編輯：易燕丹

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