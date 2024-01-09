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中科院料2024經濟增長5.3% 籲減少直接行政干預

經濟脈搏 16:29 2024/01/09

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中科院今日（9日）發表《2024中國經濟預測與展望》指，今年中國經濟將平穩運行，增長呈前低後高的態勢，全年GDP增速為5.3%左右。

報告指，新一年中國經濟運行、國際經濟形勢發展，以及中國的外需增長情況都面臨很多不確定性，但預計經濟將平穩運行。從GDP增速來看，第一季度為5.0%，第二季度為5.3%，第三季度為5.5%，第四季度為5.4%左右。消費、投資和進出口對GDP增速的拉動分別為3.7、1.9和-0.3個百分點。

報告又對各項經濟指標作出預測，料固定資產投資（不含農戶）全年名義增長4.7%左右，最終消費名義增速為4.2%-5.1%；進出口按年增長約0.7%，國際收支將總體保持平穩；CPI溫和上漲0.7%左右，PPI全年為-0.6%；全國農村居民人均可支配收入實際增長6.8%；規上工業增加值累計按年增速4.9%。

中科院預測科學研究中心主任洪永渺指，2023年中國經濟逐漸恢復同時遇到一些挑戰，恢復呈現曲折式前進，改變經濟發展基本態勢是改善社會預期的根本途徑。洪指，任何政策出台必須考慮經濟主體對政策變化可能產生的各種反應，兼顧短長期增長之間的平衡，逐步減少使用直接行政手段干預經濟行為。

責任編輯：陳建錫

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