央視反腐片揭李鐵案細節：行賄300萬元上位國足主帥

今（9日）晚8時，央視播出電視專題片《持續發力縱深推進》第四集《一體推進「三不腐」》，中國足球協會原主席陳戌源、中國國家男子足球隊原主教練李鐵等出鏡懺悔，披露足壇腐敗案更多細節。

央視新聞頻道總製片人耿志民今日發佈的一條朋友圈，談到前國足主帥李鐵的情況。耿志民寫道，李鐵能最終執教國家隊，就是一路砸錢砸上去的。

該專題片介紹，李鐵退役後轉向教練崗位，2015年8月他加盟河北華夏幸福俱樂部，首次擔任主教練。當時賽季已經只剩9場比賽，華夏幸福僅排名第6位，沖超前景並不樂觀。李鐵一上任，俱樂部就直白地提出，希望他動用人脈收買對手。

李鐵表示：「我做球員的時候最憎恨的就是踢假球的人，但是因為我知道這些可能會能幫助我們球隊增加（沖超）幾率，第一次獨立成為一個球隊的主教練，所以也是有特別想證明自己的這種心態。」

李鐵上任後，賽季最後八場打出一波神奇的「八連勝」，使華夏幸福最終以一分優勢領先競爭對手，沖超成功。經調查，所謂「沖超奇跡」，完全是金錢之手在背後操弄。例如，賽季最後一場，華夏幸福必須勝或者平才能確保沖超，俱樂部為此砸下重金。

為謀求國家隊主教練職位，李鐵遊說卓爾俱樂部拿200萬元向陳戌源行賄，還向時任足協秘書長劉奕行賄100萬元。李鐵與卓爾俱樂部以6000萬元簽下所謂合同，實際是來掩蓋權錢交易的本質。隨後，李鐵將卓爾隊的4名球員選入國家隊大名單。俱樂部負責人說：「看到那個名單我臉是發紅的，我知道我們球員的能力，一個都進不了。

據央視介紹，央視介紹，第四集《一體推進「三不腐」》通過國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才、中國足球協會原主席陳戌源、中國國家男子足球隊原主教練李鐵等足球領域系列腐敗案，人民銀行原黨委委員、副行長範一飛案，國家能源投資集團原黨組成員、副總經理李東案，講述中國始終以最徹底的自我革命精神反腐敗，緊盯重點問題、重點領域、重點對象，以零容忍態度反腐懲惡，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

央視播出足球反腐紀錄片 國足原主教練李鐵鏡頭前懺悔

李鐵涉受賄行賄等5罪名 被檢察機關起訴

責任編輯：袁瑋婧