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謝鋒促美尊重中國核心利益 落實不支持台獨表態

國情動向 09:05 2024/01/10

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謝鋒促美尊重中國核心利益。

中國駐美大使謝鋒表示，中美關係建立尊重彼此核心利益的基礎上，沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但對台獨份子中國政府沒有妥協的餘地，美方應將美國領導人不支持台獨、不以台遏華的表態落到實處。他又提到中方已在禁毒、軍事交流等採取了一系列積極舉措，冀美國亦解決中方關切。

謝鋒周二（9日）應邀出席美國智庫的紀念中美建交45周年研討會，他發表演講指，45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行，成長為當今世界最重要的雙邊關係。最根本的經驗是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。最廣泛的共識是中美關系只能搞好，不能搞壞，也是國際社會的共同期待。

談到中美關係再出發，謝鋒指，一要摒棄冷戰思維，樹立正確相互認知，如果執意把對方視作最大競爭對手、步步緊逼的威脅和遏制打壓的對象，雙邊關系就難以真正改善和穩定。雙方應相互成就而不是相互消耗，要堅決防止世界重回分裂對抗。當然中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則和必須堅守的底線。

二是管控矛盾分歧，把握中美關系的正確方向，中美關系從來就是建立在承認彼此不同、尊重彼此核心利益的基礎上。台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但「台獨」與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國沒有妥協的餘地。

三是聚焦共同利益，讓對話合作成為主基調，無論是經貿、能源、執法等雙邊領域，還是氣變、公共衛生等全球性挑戰以及中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際地區熱點問題上，可以且應該協調合作的事很多。中方在經貿、禁毒、兩軍等領域採取了一系列積極舉措，希望美方本著同樣精神，以實際行動解決中方關切。

四是清除路障關卡，推進人文交流新熱潮，應鼓勵兩國工商、教育、青年、地方、媒體等各界人士加強交往，特別是停止盤查滋擾遣返中國留學生。希望各界朋友繼續為增進兩國人民相互了解與合作發揮建設性作用。希望美方採取行動減少旅行、簽證等政策障礙，進一步大幅增加直航航班，盡快調整赴華旅行提醒等級，鼓勵工商、教育、青年等各界人士加強交往，特別是停止盤查滋擾遣返中國留學生。

責任編輯：陳建錫

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