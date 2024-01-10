中美國防工作會晤 美關切台海及印太安全

▲ 中美舉行國防工作會晤。

中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延在美國華盛頓與負責中國事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）舉行為期兩日國防工作會晤。宋延要求美方停止武裝台灣、反對台獨，強調中國在台灣問題上絕不退讓。蔡斯重申台海及印太地區和平的重要性。

*更新中國國防部通報

中國國防部公布，中方表示，願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關系，共同落實好兩國元首三藩市會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利兩軍關係發展的事。中方在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台獨。

中方敦促美方減少在南海軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊，停止渲染炒作。

美國國防部聲明指，負責中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將舉行了第17次國防工作會晤，「雙方討論了美中防務關系，蔡斯強調了保持兩國軍方間溝通渠道的開放、以防競爭演變為衝突的重要性」。

蔡斯向宋表明印太地區、海峽兩岸安全的重要性，重申美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行與航行，以及對印太和全球盟友的承諾。蔡斯又談及俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭並對朝鮮最近的挑釁行為表示了關切。他亦重申美國仍致力於由《台灣關係法》、美中三個聯合公報所指導的一中政策。

聲明又指，美國國防部將繼續與中國對口官員積極討論今後兩國國防與軍方官員的多層級對話。

路透社另引述五角大樓官員指，軍事溝通對於防止誤判演變成衝突至關重要，但即使溝通有了一定程度的恢復，雙方建立正常對話仍需時日。

責任編輯：陳建錫