▲ 世銀下調中國2024年經濟增長預測至4.5%。

世界銀行（WB）發表報告，把2024年中國經濟增長預測下調0.1個百分點至4.5%，並估計該數字2025年進一步放緩至4.3%。

世銀周二（9日）發表的《全球經濟展望》報告指，今年中國經濟重啟一度為東亞太平洋地區經濟活動帶來刺激，但效應消退很快，中國投資增長受到房地產行業持續疲軟拖累，銷量價格雙雙走低增加了開發商的資金壓力。出口亦面臨外部需求不振的挑戰，盡管年底消費有所改善，消費者信心仍遠低於疫前。

撇除受疫情流行影響的年份，2024年可能是逾30年來中國經濟增長最慢的一年，主因還是內需減弱，在情緒低迷和經濟不確定性加劇情況下，新一年消費將大幅放緩。投資增長受房地產疲軟的影響，預計保持低迷。在預測期內，債務增加、人口老化、生產率追趕增長空間縮小等結構性阻力將對經濟活動造成壓力。

報告又指，中國經濟增長放緩將拖累整個東亞太平洋地區2024年增速降至4.5%，2025年降至4.4%，而除中國以外的國家地區增長將溫和加速，穩健的國內需求，特別是私人消費，有望成為增長的主要動能。溫和通脹及大多由蓬勃的服務活動支持的強勁勞動力市場，預計將持續支撐居民支出。

另外，報告將2024年全球經濟增長預測降至2.4%，並估計在2020至2024年的平均增幅可能跌至2.2%，將是近30年來全年經濟增長最緩慢的5年期。

責任編輯：陳建錫