  • 23°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世銀下調中國2024年經濟增長預測至4.5%

國情動向 09:51 2024/01/10

分享：

分享：

世銀下調中國2024年經濟增長預測至4.5%。

世界銀行（WB）發表報告，把2024年中國經濟增長預測下調0.1個百分點至4.5%，並估計該數字2025年進一步放緩至4.3%。

世銀周二（9日）發表的《全球經濟展望》報告指，今年中國經濟重啟一度為東亞太平洋地區經濟活動帶來刺激，但效應消退很快，中國投資增長受到房地產行業持續疲軟拖累，銷量價格雙雙走低增加了開發商的資金壓力。出口亦面臨外部需求不振的挑戰，盡管年底消費有所改善，消費者信心仍遠低於疫前。

撇除受疫情流行影響的年份，2024年可能是逾30年來中國經濟增長最慢的一年，主因還是內需減弱，在情緒低迷和經濟不確定性加劇情況下，新一年消費將大幅放緩。投資增長受房地產疲軟的影響，預計保持低迷。在預測期內，債務增加、人口老化、生產率追趕增長空間縮小等結構性阻力將對經濟活動造成壓力。

報告又指，中國經濟增長放緩將拖累整個東亞太平洋地區2024年增速降至4.5%，2025年降至4.4%，而除中國以外的國家地區增長將溫和加速，穩健的國內需求，特別是私人消費，有望成為增長的主要動能。溫和通脹及大多由蓬勃的服務活動支持的強勁勞動力市場，預計將持續支撐居民支出。

另外，報告將2024年全球經濟增長預測降至2.4%，並估計在2020至2024年的平均增幅可能跌至2.2%，將是近30年來全年經濟增長最緩慢的5年期。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

嫦娥六號任務探測器運抵海南 計劃上半年發射

下一篇文章

謝鋒促美尊重中國核心利益 落實不支持台獨表態
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款