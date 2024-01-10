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劉建超稱中國不求重塑國際秩序 從無「戰狼外交」

國情動向 10:43 2024/01/10

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劉建超稱中國無意重塑國際秩序。

中聯部部長劉建超指，中國不尋求改變現有的國際秩序，當前各國都寄望於中美能帶頭解決全球性問題，他否認中國有過任何形式的「戰狼外交」。

劉建超周二（9日）在紐約出席智庫外交關係委員會（CFR）的活動時表示，亞洲人民有自己的相處之道，就是和平高於一切，並尋求和平解決所有爭端。中國不尋求改變當前的國際秩序，我們是當前世界秩序的建設者之一，也從中受益。隨著世界進入動蕩變革期，全球人民都指望中美帶頭解決更多的全球性問題。

劉建超又表示，台灣問題是中國的「紅線」，希望美方認真對待不支持台獨的表態並履行其承諾，但他拒絕回答北京將如何應對台灣大選的可能結果。在場的法新社記者提到中國「戰狼外交」是影響中美關係的原因之一，劉表示，他不太相信有任何形式的「戰狼外交」，也不存在重返「戰狼外交」的問題。

外媒指，劉建超此行的言論與中國外交官過去的鷹派言論大相徑庭，在台灣問題上的回應也很有分寸，這或因為北京正急於解決國內的經濟問題。

已被免職的前外長秦剛去年3月介紹中國外交政策時表示，所謂「戰狼外交」就是一個話語陷阱，但當豺狼擋道，中國外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。

責任編輯：陳建錫

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