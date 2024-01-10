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受賄不收真金白銀 揭秘人行前副行長范一飛斂財手段

社會熱點 11:10 2024/01/10

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中央廣播電視總台央視綜合頻道周二（9日）播出年度反腐大片《持續發力 縱深推進》第四集《一體推進「三不腐」》，披露人民銀行前副行長范一飛案細節，指其暗度陳倉的斂財通道，主要是經由弟弟范侃經營的一家投資公司。

范一飛出生於1964年，深耕金融系統近40年，從銀行基層員工逐步成長為領導幹部，這也讓他認為自己懂金融、有能力，可以動腦筋鋪設一條「官商雙贏」的暗道。

「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯，這是要害問題。」范一飛在專題片中稱，「我是不走明道，走其他的所謂路徑。商人把錢送到我辦公室，我也不會要的，（但）比如說他是用股票的這種方式，而且不是直接給我本人，給我家裡人，就是另一種結局了，我就是動這些腦筋動壞了。」

據專案組調查發現，范一飛暗度陳倉的斂財通道，主要是經由弟弟范侃經營的一家投資公司。不少商人和范侃合作，其實投資的，是藏在他背後的人。

行賄方向范一飛送上的大都不是可見的真金白銀，而是提供一個「投資」項目，設置一個金融產品，由他弟弟的公司出面「投資」作為幌子，就能獲利豐厚。甚至有時候，所謂「投資」根本不出錢，只是簽一紙虛假協議。一個典型例子，就是范一飛幫助一個叫劉琦的商人，承接了一個手機銀行相關項目，與此同步，范一飛弟弟的公司就和劉琦的公司簽訂「協議」，名義上是收購劉琦公司部分股權，實際上范侃一分錢都沒出，就是白收劉琦給的「干股」。

「靠金融吃金融」 人民銀行前副行長范一飛涉受賄被逮捕

反腐敗高壓態勢下，受賄渠道在隱形變異，商人圍獵手段也在隱形變異。劉琦就是個極具代表性的例子，除了范一飛，他還拉攏腐蝕了多名金融系統領導幹部。他認為當下如果赤裸裸地一事一結容易暴露，也容易把人嚇跑，要轉而感情投資、長線投資，讓對方不覺危險，而是感到快樂。

范一飛在和劉琦交往中的確覺得很快樂。他尤其愛好音樂，劉琦就送上高級音響，還經常請他去聽音樂會，陪他一起欣賞音樂。范一飛喜歡高爾夫、羽毛球、乒乓球，劉琦就常約他一起打球。知道范一飛愛吃什麼，對什麼話題感興趣，劉琦就針對性陪吃陪聊。逐漸地，由此走進了范一飛的朋友圈、生活圈。范一飛生病住院，劉琦甚至每天貼身陪護，連范一飛的秘書都嘆為觀止。

經調查，范一飛「靠金融吃金融」、長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。他在2022年11月落馬，成為二十大後被查處的「首虎」，去年6月被開除黨籍及公職，其後被控涉嫌受賄。

央視反腐片揭李鐵案細節：行賄300萬元上位國足主帥

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責任編輯：易燕丹

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