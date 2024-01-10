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彭博：台海若開戰代價10萬億美元 遠超俄烏戰爭、新冠

國情動向 12:55 2024/01/10

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彭博經濟研究估計，台海若爆發戰爭，全世界將付出約10萬億美元的代價，相當於全球國內生產總值（GDP）的10%，遠超過俄烏戰爭、新冠肺炎疫情和全球金融海嘯的影響。

彭博指出，中國經濟和軍事實力崛起、台灣日益增強的本土認同，以及北京和華盛頓之間複雜的關係，均表明危機的各樣條件都已滿足。兩岸關係也是本次台灣大選考量的重點，13日的選舉結果或成為一個潛在的爆發點。

彭博經濟研究模擬兩種情境，一是北京武力攻台並將美國捲入區域衝突，二是大陸實施封鎖，斷絕台灣與世界其他地方的貿易。研究使用其中一套模型來估計對GDP的影響，同時考慮到對半導體供應的打擊、區域航運中斷、貿易制裁和關稅，以及對金融市場的衝擊。

對其他主要經濟體以及整個世界來説，最大的打擊來自半導體的短缺。台灣的高階芯片是生產手提電腦、平板和智能手機無法替代的「關鍵」。汽車和其他使用低階芯片的產業也將受到顯著打擊。

一旦台海爆發戰爭，台灣經濟將遭受重創。彭博經濟研究估計，台灣GDP將受到40%的衝擊。因人口和工業基地集中在沿海地區，人力和經濟成本都會增加。對大陸而言，由於與主要貿易夥伴的關係中斷，且無法獲取先進半導體，GDP將受到16.7%的打擊。

美國雖遠離戰場，仍有很大風險，例如蘋果對亞洲電子供應鏈的依賴，GDP將下降6.7%。對於全世界而言，GDP將下降10.2%，其中以南韓、日本和其他東亞經濟體受到的影響最大。

除了台海開戰的情境，彭博也模擬大陸對台灣實施一年封鎖對全球經濟的影響，台灣第一年的GDP將下降12.2%，大陸將萎縮8.9%，美國下滑3.3%，全世界減少5%。

13日的選舉結果雖不會立即引發危機，但仍將決定兩岸關係的走向。美國官員表示，大陸可能計劃對選舉結果作出多管齊下的反應，包括軍事入侵、經濟制裁和網絡攻擊等灰色地帶策略。彭博引述華府和台北的官員指，從1月的選舉到5月的就職，將是大陸圍堵台灣下一任領導人的危險時期。

台海一旦開戰 印度洋恐成中國最大軟肋？

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責任編輯：易燕丹

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