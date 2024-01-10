王家衛公司已為《繁花》註冊逾百商標 錯失「寶總」等

王家衛拍攝的電視劇《繁花》昨日（9日）收官，一路引發收市和話題熱潮，據悉，王家衛公司已為繁花申請200多個註冊商標，其中逾百已註冊成功。

天眼查App顯示，由王家衛和劉鎮偉在香港註冊成立的澤東事務所有限公司自2019年起即開始申請繁花相關商標，有商標代理機構表示，劇中耳熟能詳的「汪小姐」「上海繁花」「三羊」「繁花」「不響」等已被申請註冊商標，單與「繁花」相關的商標就有超200個被申請，涉及圖標文字、圖形、英文等。

在澤東事務所有限公司申請的商標中，也有申請被駁回，例如「三羊」在2020年8月被申請，但申請結果顯示，不予受理，該商標已失效。「爺叔」則早在2012年、2017年就被申請註冊為商標，申請人分別是上海祖香食品有限公司、上海磊甲商貿有限公司。「寶總」從2018年開始被註冊為商標，申請人為個人，商標商品服務涉及醫療器械和儀器、茶飲料等。

電視劇《繁花》由知名電影導演王家衛執導，主要講述了男主角阿寶(劇中被稱為「寶總」)上世紀90年代在上海生意場上的故事。

上海電影方面介紹，這部電影王家衛醞釀6年打磨，中央電視台、騰訊視頻、上海電影(集團)有限公司、上海繁花里出品，上影製作聯合出品，澤東電影承制。劇集於上影旗下車墩影視基地、昊浦影視基地歷時三年拍攝。

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責任編輯：袁瑋婧