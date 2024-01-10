李鐵懺悔收視超《繁花》 足協令全員交1500字觀後感

央視昨日（9日）播出《持續發力 縱深推進》系列反腐紀錄片的最後一集，中國足協前主席陳戌源、國足前教頭李鐵等在鏡頭前懺悔，收視率意外地壓過王家衛的《繁花》，登上同時段的榜首。據報足協已在內部發出指令，要求所有員工「按時學習收看」，並在明日（11日）下午前提交不少於1500字的觀後感。

紀錄片最後一集《一體推進「三不腐」》講述中國足球領域內部的塌方式腐敗，包括李鐵在謀求國足主教練職位，用200萬元（人民幣，下同）行賄陳戌源，同時時任足協秘書長劉奕送100萬元。李鐵接過掌印後，即飛到武漢與當地球會簽下6000萬元的「合同」，該球會4名球員隨即入選國足大名單。

片中又提到，李鐵先後帶領兩支中甲球隊成功衝入中超，背後都是大量假波。一些財大氣粗的球會帶動的「金元足球」氛圍，是足壇風氣惡化的重要催化劑。

該集紀錄片開播後收視直衝榜首，達到1.8263%，力壓大熱劇《繁花》的1.7961%。

多家內媒消息指，足協已提前下指令，全體員工包括正在多哈備戰亞洲盃的國足，必須集體收看節目並交觀後感。有媒體質疑做法影響訓練：「距離亞洲杯第一場還有3天，13日國足第一場，那麽在11日至13日這兩天時間裡，國足有時間進行一些戰術演練，但是可憐的球員們還得先想辦法整一篇觀後感出來。」

責任編輯：陳建錫