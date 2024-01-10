《繁花》引爆上海旅遊打卡熱 胡歌同款套房1.6萬一晚售罄

王家衛執導的電視劇《繁花》昨晚迎來大結局，作為劇中可對應的原型地點，上海多處地標性街區和建築吸引眾多遊客和本地居民拍照打卡，劇集同款的酒店套房最近一周均已售罄。

在《繁花》的加持下，上海旅遊市場水漲船高，攜程平台數據顯示，2023年12月27日至2024年1月5日，上海私家團、跟團遊產品預訂單量分別環比增長75%、30%。首集出現的上海和平飯店成為熱度攀升最快的打卡地，同程旅行數據顯示，上述期內，和平飯店旅遊搜索熱度環比上漲415%。

由胡歌飾演的男主角阿寶在和平飯店有一個長期包房，劇中價格為80美元一晚。這正是如今和平飯店除沙遜套房外最貴的套房，原為「英國套房」，目前名為「英國繁花套房」。

該套房面積178平方米，設計奢華且復古，還可以看見黃浦江風景。多家在線旅遊平台顯示，套房價格為16,888元（人民幣，下同）一晚。內媒《澎湃新聞》搜索發現，英國繁花套房在最近一周都已售罄，2月的第一個周末、除夕、情人節、元宵節等日期都已不可預約。

排骨年糕外賣訂單量增300%

除了和平飯店，《繁花》「至真園」的原型苔聖園酒家亦吸引眾多劇迷前往打卡，需要出動近10名警察、協警等在現場維持秩序，不斷提醒遊客站到人行道上。

觀眾的打卡熱情直接為苔聖園帶來火爆生意。美團、大眾點評數據顯示，截至1月4日的一周，苔聖園黃河路門市線上交易額環比增幅近170%，團購訂單量增幅近240%。酒家的年夜飯亦已經全部訂滿。

在距離苔聖園酒家1公里多的雲南南路上，滬上賣排骨年糕的老字號「鮮得來」也受到追捧。據美團外賣數據，《繁花》開播以來，排骨年糕成為平台搜索頂流，搜索量暴漲937%、外賣訂單量周環比增長300%，泡飯外賣訂單量也暴漲150%。

同程研究院首席研究員程超功表示，有故事、有場景、有熱度，從旅遊目的地營銷的角度看，《繁花》是上海這座國際旅遊城市有意無意間收獲的一個現象像級「影視帶貨」成功案例。他指出，在當今互聯網時代的進階版影視營銷，劇中的元素與目的地緊密結合，吃、住、行、遊、購、娛等要素在劇中均有場景化呈現，從而引發追劇族的跟隨消費。

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責任編輯：易燕丹

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